Büyük Birlik Partisi heyeti Şam'da temaslarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Büyük Birlik Partisi heyeti Şam'da temaslarda bulundu

Büyük Birlik Partisi heyeti Şam\'da temaslarda bulundu
22.01.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yerinde incelemek amacıyla başkent Şam'da temaslar gerçekleştirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yerinde incelemek amacıyla başkent Şam'da temaslar gerçekleştirdi.

BBP Siyasi İşler Başkanı Türker Yörükçüoğlu ile BBP Dış İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Emin Serin'den oluşan heyet, Şam'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

BBP heyeti, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Şam Program Koordinatörü Üzeyir Göksun ve askeri yetkililerle bir araya geldi.

Heyet, Şam'daki Emevi Camisi haziresinde Türk havacılık tarihinin ilk şehitlerine ait mezarlığı ziyaret etti. Tarihi Emevi Camisi çevresinde esnafla sohbet eden heyet, bölgedeki sosyal ve ekonomik duruma ilişkin gözlemlerde bulundu.

Türk Kızılaydan yardım almak için gelen Suriyeli vatandaşlarla da görüşen BBP heyeti, sahadaki insani durumu ve Suriye'de yaşayan Türkmenlerin mevcut şartlarını yerinde inceledi.

Yörükçüoğlu, Şam Büyükelçiliği'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, BBP olarak sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Geçen yıl devrimin ardından da Suriye'yi ziyaret ettiklerini hatırlatan Yörükçüoğlu, "Bugün de sahadayız. Suriye'de yaşanan gelişmeleri yerinde görüyoruz." dedi.

Esed rejiminin ülkeyi terk etmesiyle birlikte örgütlerin de işgal ettikleri alanlardan çıkarıldığını ifade eden Yörükçüoğlu, "Suriye'de sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Umutlar güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yörükçüoğlu, YPG/SDG terör örgütünün 10 Mart mutabakatına uymadığını ve saldırılarını sürdürdüğünü belirterek bunun barış niyetlerinin olmadığını gösterdiğini söyledi.

BBP'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısından yana net bir duruşu olduğunu vurgulayan Yörükçüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de bazı çevreler bizi Kürt düşmanlığıyla suçluyor. Oysa Suriye'deki Kürt nüfusu kadar Türkmen nüfusu da var.

Türkmenler için otonom bölge, federasyon ya da herhangi bir bölgenin Türkiye'ye bağlanması gibi politikalarımız hiçbir zaman olmadı, aklımızdan dahi geçmedi."

Yörükçüoğlu, "Büyük Birlik Partisi olarak Türkiye'nin Suriye politikasını destekliyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını, güçlü ve istikrarlı bir komşu olarak Türkiye ile birlikte geleceğe yürümesini istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin milli güvenliği ve Suriye'de kalıcı istikrar

BBP yetkilileri, Şam'daki temasların Türkiye'nin milli güvenliği, bölgesel barışın güçlendirilmesi ve Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından önem taşıdığını belirtti.

Heyet, ziyaretlerin ardından Suriye'deki güvenlik durumu, siyasi gelişmeler, insani ihtiyaçlar ve Türkmenlerin durumuna ilişkin tespitleri içeren kapsamlı bir raporun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

BBP, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk siyasi partilerden biri olmuştu.

Şam'ın yanı sıra Halep, Hama ve Humus'ta da geçen yıl incelemelerde bulunan parti heyeti, sahadaki gelişmeleri kamuoyuna aktarmıştı.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Birlik Partisi heyeti Şam'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:13:26. #7.11#
SON DAKİKA: Büyük Birlik Partisi heyeti Şam'da temaslarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.