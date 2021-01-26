Büyük Menderes Nehrinde yağmurla taşınan çöplerin temizlenmesi talebi - Son Dakika

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Büyük Menderes Nehri'nin Söke kısmında yağmur sonrası biriken çöplerin temizlenmesi çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sürücü, Büyük Menderes Nehri'nin bazı noktalarında yağışlı havanın ardından çöp birikintileri oluştuğunu, sürüklenen çöplerin Sarıkemer Mahallesindeki tarihi köprüye de zarar verebileceğini bildirdi.

Sürücü, "Burada biriken çöpler, Bafa Gölü'ne gidiyor. Oradan Büyük Menderes Deltasından Ege Denizine karışıyor. Bunun mutlaka engellenmesi lazım. Devlet Su İşleri (DSİ) Büyük Menderes Nehri Söke regülatörüne bariyer yaparak biriken çöplerin toplanmasını sağlıyordu. Aynı sistemin diğer bölgelere de yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.