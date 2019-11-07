Son Dakika Haberleri: Büyük Okyanus'taki 'Ateş Halkası' bir adayı yuttu, yepyeni bir ada oluşturdu
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Büyük Okyanus'taki 'Ateş Halkası' bir adayı yuttu, yepyeni bir ada oluşturdu

6 saat önce

Büyük Okyanus'taki Tonga Takımadaları'nda deniz altında meydana gelen yanardağ patlaması bir adayı batırırken, yok olan adanın üç katı büyüklüğünde yeni bir ada oluşturdu.

Büyük Okyanus'taki 'Ateş Halkası' bir adayı yuttu, yepyeni bir ada oluşturdu, System.String[]

Büyük Okyanus'taki Tonga Takımadaları'nda deniz altında meydana gelen yanardağ patlaması bir adayı batırırken, yok olan adanın üç katı büyüklüğünde yeni bir ada oluşturdu.


Tongalı yetkililer yeni oluşan adanın yaklaşık yüz metre genişliğinde, 4 yüz metre uzunluğunda olduğunu açıkladı. Yeni ada, batan Lateiki adasının yaklaşık 120 metre batısında su yüzüne yükseldi. Olay 18 gün boyunca süren deniz altı patlaması sonucunda meydana geldi.

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Büyük Okyanus, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:58 
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