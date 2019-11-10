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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Halk Eğitimi Merkezinde devam eden programda, Sarıkamış Gazi Paşa İlkokulu ve Ortaokulu tarafından Atatürk Oratoryosu sergilendi, Atatürk'ün sevdiği türküler ile şiirler okundu.

Minik öğrenciler tarafından zeybek oynanırken, Atatürk Haftası dolayısıyla düzenlenen okullar arası resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Anma programına, Kaymakam Recep Koşal, 9. Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ahmet İşler, Belediye Başkan Vekili Osman Zekeriya Gül, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, daire amirleri, askeri ve sivil erkan, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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