Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin ev sahipliğinde düzenlenen törene, büyükelçilik çalışanları ve Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk kurumları temsilcileri katıldı.

Tören şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Büyükelçi Ekici, yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un gurur ve onur günlerinden olduğunu belirterek, "26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal'in Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, verilerin çetin mücadelelerin ardından Dumlupınar'da zafere taşınmıştır." dedi.

Tarihteki tüm zaferler gibi 30 Ağustos'un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanların cesaretleri olduğunun altını çizen Ekici, "Bu zaferin tek kaynağı Türk milletinin ülkesine ve özgürlüğüne olan sevgi ve bağlılığıdır." ifadesini kullandı.