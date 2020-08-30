Kars'ta Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına, Vali Türker Öksüz, 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut ve Belediye Başkan Vekili Fahrettin Kaya çelenkler sundu.
Kars Garnizon Şehitliğinde devam eden programda, saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Daha sonra şehitlik müzesi ziyaret edilip, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildikten sonra şehit mezarlıklarına karanfil bırakıldı.
Kars Valisi Türker Öksüz, yaptığı konuşmada, al bayrağın dünya durdukça semada dalgalanmaya devam edeceğini ifade ederek, "30 Ağustos Zaferi, tarihi boyunca karşılaştığı tüm zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, inanç ve kararlılıkla aşan aziz milletimizin özgürlüğüne ve kutsal değerlerine olan aşkı ve inancının eseridir." dedi
Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, askeri erkan, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:28 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlanıyor - KARS - Son Dakika