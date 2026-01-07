Büyükakın, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükakın, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Büyükakın, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesine oy verdi.

Büyükakın, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğraflarını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Harun Özalp'ın "Hareket zamanı" fotoğrafından yana kullanan Büyükakın, "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Özdel'in "Gözalan" karesini seçti.

Büyükakın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasının sonuçlarının her sene merakla beklendiğini belirterek, "Fotoğraf karesine fotoğrafçının gönlü ve zihni de iz düşüm yapıyor. Seçenler de yine gönülleri ve zihinleriyle seçim yapıyorlar. Bu tesadüfi bir şey değil. Gönül dünyamızın hem çeken tarafında hem de seçen tarafında yansımalarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

AA'nın dünyanın dört bir yanından yaptığı haberlerle gündemin takip edilmesine katkı sağladığını dile getiren Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğrunun yayılma hızıyla, yalanın yayılma hızı arasındaki farkı dikkate alırsak yapılan işin önemi bir o kadar daha ortaya çıkıyor. Böyle bir çağda ve istatistiksel realite karşısında yapılacak en önemli şeylerden biri de doğru haberi doğru zamanda en hızlı şekilde devreye alabilmek, onu servis edebilmek. Sadece saf habercilik çabası değil, aynı zamanda hakikat arayışı, hakikat mücadelesi. Bakıldığında bambaşka bir şey yapıyorsunuz. Anadolu Ajansının çalışanlarını ve yöneticilerini tebrik ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.