Büyükçekmece\'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.Yoldan çıkan aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Taner Uludağ (47) ve yolcu koltuğunda bulunan Mahmut Duran (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, saat 11.00 sıralarında Ulus mevki Çatalca Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde seyir halinde olan sürücü Taner Uludağ'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 HR 670 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil otoyol kenarında bulunan trafoya çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Taner Uludağ ve araçta bulunan Mahmut Duran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Uludağ ve Duran'ın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.