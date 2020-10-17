Büyükçekmece'de havadan ve karadan 'boz ayı' arama çalışmaları - Son Dakika

Büyükçekmece'de havadan ve karadan 'boz ayı' arama çalışmaları

17.10.2020 12:42

Büyükçekmece'de yerleşim alanına yakın bölgede 'boz ayı' görülmesi ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, bugün de ayının en son görüldüğü alanda havadan drone destekli arama çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükçekmece'de yerleşim alanına yakın bölgede 'boz ayı' görülmesi ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, bugün de ayının en son görüldüğü alanda havadan drone destekli arama çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Kemerdere Vadisi bölgesinde bir vatandaş tarafından yavru boz ayı görüldüğü ihbarı üzerine Büyükçekmece Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler ayının en son görüldüğü bölgede drone destekli arama tarama çalışmaları gerçekleştirdi. Ayının bulunduğu yer olabileceği noktalarda iz arandı. Arama çalışmalarına katılan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, yaklaşık bir hafta önce ayının görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçtiklerini belirterek, " Ayının doğal yaşam alanı değil burası. Tahminlerimize göre doğal yaşam alanından yavru iken alınıp bu bölgeye bırakılmış olabilir. Her gün çalışmalarımızı yapıyoruz. Kapan sayısını artırarak belli bölgelere kapanlar kurarak ayının yakalanması için çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımız için korkulacak bir şey yok, sadece ayı görüldüğünde o anda belediyemizin telefon numaraları ile irtibata geçerlerse ekiplerimiz ayının kurtarılması ile ilgili çalışmaları yapacaklardır. Dün bir ihbar geldi ancak görüntü yok. Tahminimiz ayı aç kalınca daha yaşam bölgelerine yaklaşıyor. Çünkü arı kovanları vardı görüldüğü yerlerde. Tahmin ediyorum kapanı kurduktan sonra en kısa sürede yakalayıp doğal yaşam derneğine ve doğal yaşam alanına bırakılmasını sağlayacağız" dedi.

-İHA-

Büyükçekmece'de havadan ve karadan 'boz ayı' arama çalışmaları
Büyükçekmece'de havadan ve karadan 'boz ayı' arama çalışmaları
Büyükçekmece'de havadan ve karadan 'boz ayı' arama çalışmaları
Büyükçekmece'de havadan ve karadan 'boz ayı' arama çalışmaları

Büyükçekmece, Ömer Kazancı, Vatandaş, Drone, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de havadan ve karadan 'boz ayı' arama çalışmaları - Son Dakika

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