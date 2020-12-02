Büyükçekmece'de inşaatta çalışan işçi yüksekten düştü - Son Dakika

Büyükçekmece inşaatta çalışan işçi, yüksekten düştü. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay Hadımköy Çakmaklı yolunda bir inşaatta yaşandı. İnşaatta çalışan bir işçi, ayağının altındaki kalıbın kayması sonucu yaklaşık 5 metrelik yükseklikten aşağı düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralı işçiyi kurtarma çalışması sürüyor. - İSTANBUL