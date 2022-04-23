Büyükçekmece'de vatandaşı trafikte darp eden magandalar tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükçekmece'de vatandaşı trafikte darp eden magandalar tutuklandı

23.04.2022 17:10

Büyükçekmece'de trafikte yol verme tartışması sebebiyle, yanında eşi ve çocuğu da olan bir sürücüyü darp eden 2 trafik magandası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Büyükçekmece'de trafikte yol verme tartışması sebebiyle, yanında eşi ve çocuğu da olan bir sürücüyü darp eden 2 trafik magandası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hadımköy Yolu Büyükçekmece istikametinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 2 trafik magandası yol verme tartışması nedeniyle, aracında eşi ve çocuğu da olan Hasan Şener adlı sürücünün aracının önüne ani frenle önüne kırarak çarpmıştı. Magandalar daha sonra sürücü Şener'i öldüresiye darp etmişti.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan trafik magandaları Yunushan Doğan ve Ercan Demir emniyetteki sorgularının ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Burada savcılık ve hakimlikçe sorgulanan 2 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan zanlılardan Ercan Demir'in yaralama suçundan daha önce de suç kaydı olduğu öğrenildi.

(Murat Delice/İHA)

Büyükçekmece'de vatandaşı trafikte darp eden magandalar tutuklandı
Büyükçekmece'de vatandaşı trafikte darp eden magandalar tutuklandı
Büyükçekmece'de vatandaşı trafikte darp eden magandalar tutuklandı
Büyükçekmece'de vatandaşı trafikte darp eden magandalar tutuklandı

YORUMLAR
500
BÜYÜKÇEKMECE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYÜ EŞİ VE ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI BÜYÜKÇEKMECE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYÜ EŞİ VE ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI Trafikte eşi ve çocuğunun gözü önünde darp edildi Trafikte eşi ve çocuğunun gözü önünde darp edildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de vatandaşı trafikte darp eden magandalar tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü!
17:56 Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı
17:55 İBB Genel Sekreter Yardımcı Polat: Ayasofya'da durumu kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor
17:47 AK Partili vekilden sevindiren haber: En kısa sürede asgari ücretlerde iyileştirmeler olacak
17:39 Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 18:25:48. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de vatandaşı trafikte darp eden magandalar tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement