Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı

01.06.2022 18:18

Büyükçekmece Kumburgaz'da takla atan otobüsün durağa dalmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 10 kişi ise yaralandı. Görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıkarken, anlatılanlar vahşeti ortaya koydu. Turan Yıldız isimli vatandaş, gördüklerini anlatırken, "Yaklaşık 70-80 öğrenci vardı. Kırmızı araba soldan geldi, sağa kırıp direk öğrencilerin üzerine daldı. 20-30 tane öğrenci yerdeydi." dedi.

Büyükçekmece Kurburgaz'da takla atan otomobil, otobüs durağına daldı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Feci kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, görgü tanıklarının ifadeleri kan dondurdu.

1'İ AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, olay 16.50 sıralarında meydana geldi. Açıklamada, "Büyükçekmece İlçemiz Kumburgaz Yenimahalle D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak İETT otobüs durağında bekleyen yolculara çarpmıştır." denilerek, olayda 1 kişinin öldüğü ve 1'i ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

"YAKLAŞIK 70-80 ÖĞRENCİ VARDI"

Olaya şahit olan bir vatandaş, gördüklerini anlattı. Kumburgaz'dan yan yoldan geldiğini belirten Turan Yıldız, "Burada öğrenciler otostop yapıyorlardı, yaklaşık 70-80 öğrenci vardı. Durakta otobüs duruyordu. Kimisi otobüse biniyordu, kimisi otobüsün önündeydi. Kırmızı araba soldan geldi, sağa kırıp direk öğrencilerin üzerine daldı." dedi.

"SÜRÜCÜYÜ GÖRMEDİM ARABA TAKLA ATTI"

Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü: "20-30 tane öğrenci yerdeydi. Bir tanesini tutayım dedim, tutamadım. Şeker hastasıyım bayılacak gibi oldum. 112'yi 155'i aradım, vaziyet bu. Sürücüyü görmedim araba takla attı o tarafa doğru."

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı - Son Dakika


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