Büyükçekmece Tepecikspor: 2-3

STAT: İlçe

FETHİYESPOR: Serkan (x) - Sabri Turgut (x), Erdi (xx), Anıl (x), Turgay (xx), Burak (xx) (Dk. 89 Feyzullah), Tolunay (xx), Emre (xx), Cemal (x), Mert Caymaz (x) (Dk. 78 Halil İbrahim x), Erkan (xx) (Dk. 65 Harun x)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Evren (xx) - Enes (xx), Yunus (xxx), Özkan (xx), Emre (xxx), Deniz (xx), Sefer (xxx), Berkay (xxxx), Kayhan (x) (Dk. 68 Ömer xxx), Halil İbrahim (x) (Dk. 52 Hasan xxx), Mert (x) (Dk. 52 Aykut xxx)

GOLLER: Dk. 7, Dk. 71 ve Dk. 90 Berkay ( Büyükçekmece Tepecik ) - Dk. 27 Turgay, Dk. 47 (Pen.) Tolunay ( Fethiyespor

SARI KARTLAR: Tolunay, Mert Caymaz, Erkan, Burak, Emre (Fethiyespor) - Özkan, Emre (Büyükçekmece Tepecik)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5 maçtır galip gelemeyip Play-Off hattının dışında kalan Fethiyespor, evinde öne geçtiği karşılaşmada Büyükçekmece Tepecikspor'a da teslim oldu: 2-3. İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 27'nci dakikada Turgay, 47'nci dakikada penaltıdan Tolunay atarken konuk ekip Berkay'ın 7, 71 ve 90'ıncı dakikalardaki golleriyle galibiyete ulaştı. Bu skorla Fethiyespor 38 puanda kalırken, Büyükçekmece Tepecik 41 puanla Play-Off yarışına ortak oldu.

- Fethiye