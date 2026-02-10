Büyükelçi Altuntaş, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Büyükelçi Altuntaş, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

10.02.2026 21:37
Zagreb Büyükelçisi Altuntaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları inceledi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Altuntaş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını tek tek inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafına oy veren Altuntaş, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafına oy veren Altuntaş, "Spor"da Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karesini oyladı.

Altuntaş, AA'yı hem bir Türk vatandaşı hem de büyükelçi olarak yakından takip ettiğini ifade etti.

Fotoğrafları gördükten sonra AA'nın başarısına bir kez daha tanık olduğunu aktaran Altuntaş, "Fotoğrafları çeken arkadaşları kutluyorum. Kimisinde hüzünleniyorsunuz, kimisinde gurur duyuyorsunuz, mutlu oluyorsunuz, bu şahane hizmet için görev yapan tüm AA çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Çevre, Sanat

