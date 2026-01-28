Büyükelçi Balkan \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Balkan lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını tercih eden Balkan, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Spor"da Serhat Çağdaş'ın "Ayakla Müdahale", "Günlük Hayat"ta ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafına oy verdi.

Büyükelçi Balkan, özel kategorilerden "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı Adalet", "Gazze: Açlık"ta ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçti.

Oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Balkan, "Bana bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ederim. İnanılmaz fotoğraflar. Gerçekten de Anadolu Ajansı dünyanın her yerinden sahneler getirmiş. Bazen fotoğrafların sözlerden daha güçlü olduğunu da tekrar hatırlamış oldum. Bazı bölgelerde özellikle Gazze'de olmak üzere o acı çeken insanların gözlerindeki yaşları görmek, o çaresizliği görmek insanların daha iyi anlaması için çok önemli." diye konuştu.

Balkan öte yandan çok mutlu anların da çekildiğini belirterek "Benim görev yaptığım yerlerden de çok hoş fotoğraflar gördüm. Örneğin şu anda burada Etiyopya'nın Harar kentinde dinimiz açısından da çok önemli olan bir şehirdeki o rengarenk kadınlar. O rengarenk hayatı hatırlamak da benim çok hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Balkan, "Anadolu Ajansı'nın dünyada artık Türkiye için değil dünyadaki önemini de tekrar hatırlamış olduk." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.