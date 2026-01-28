Büyükelçi Balkan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Büyükelçi Balkan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Büyükelçi Balkan \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
28.01.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Yaprak Balkan, AA'nın fotoğraf yarışmasında ödül alan eserleri değerlendirdi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Balkan lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını tercih eden Balkan, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Spor"da Serhat Çağdaş'ın "Ayakla Müdahale", "Günlük Hayat"ta ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafına oy verdi.

Büyükelçi Balkan, özel kategorilerden "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı Adalet", "Gazze: Açlık"ta ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçti.

Oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Balkan, "Bana bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ederim. İnanılmaz fotoğraflar. Gerçekten de Anadolu Ajansı dünyanın her yerinden sahneler getirmiş. Bazen fotoğrafların sözlerden daha güçlü olduğunu da tekrar hatırlamış oldum. Bazı bölgelerde özellikle Gazze'de olmak üzere o acı çeken insanların gözlerindeki yaşları görmek, o çaresizliği görmek insanların daha iyi anlaması için çok önemli." diye konuştu.

Balkan öte yandan çok mutlu anların da çekildiğini belirterek "Benim görev yaptığım yerlerden de çok hoş fotoğraflar gördüm. Örneğin şu anda burada Etiyopya'nın Harar kentinde dinimiz açısından da çok önemli olan bir şehirdeki o rengarenk kadınlar. O rengarenk hayatı hatırlamak da benim çok hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Balkan, "Anadolu Ajansı'nın dünyada artık Türkiye için değil dünyadaki önemini de tekrar hatırlamış olduk." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi Balkan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:28:04. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükelçi Balkan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.