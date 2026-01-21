Büyükelçi Hamalainen, Yılın Kareleri Oylamasını İnceledi

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Hamalainen, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" adlı fotoğrafını seçen Hamalainen, bu kategorideki fotoğrafların, Gazze'deki yıkımı ve insanların çaresizliğini gösterdiğini söyledi.

Hamalainen, "Çocukların yiyecek bulmaya çalıştığı bu fotoğraf, belki de en çarpıcı olanı çünkü oradaki insanların travmatik ve çaresiz durumunu anlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Portre" özel kategorisinde Ahmet Arslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafına oy veren Hamalainen, fotoğrafı eğlenceli bulduğunu ve bu kategorideki fotoğrafları seçerken birçok seçenek arasında kaldığını dile getirdi.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan" isimli karesini tercih eden Hamalainen, bu kategorideki en pozitif fotoğraf olduğunu söyledi.

Büyükelçi Hamalainen, "Spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi" fotoğrafını oylayarak, "Yaz mevsimini çok seviyorum. Bu yüzden bunu seçiyorum. Hiç kendi başıma sörf yapmadım." diye konuştu.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Harun Özalp'in "Hareket zamanı" adlı fotoğrafını tercih eden Hamalainen, fotoğrafı çok artistik bulduğunu ve bu kategoride fotoğraf seçmekte çok zorlandığını belirtti.

Hamalainen, "Bu fotoğraf, matematik gibi, her şey çok inanılmaz görünüyor." ifadesini kullandı.

Büyükelçi, "Günlük Hayat" kategorisinde Valeria Mongelli'nin "Sevgi Hortumu" adlı fotoğrafını beğendiğini ve fotoğrafı eğlenceli bulduğunu kaydetti.

"Yılın Kareleri" oylaması 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.