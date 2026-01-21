Büyükelçi Hamalainen, Yılın Kareleri Oylamasını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Büyükelçi Hamalainen, Yılın Kareleri Oylamasını İnceledi

Büyükelçi Hamalainen, Yılın Kareleri Oylamasını İnceledi
21.01.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finlandiya'nın Büyükelçisi Hamalainen, 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğrafları değerlendirdi.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Hamalainen, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" adlı fotoğrafını seçen Hamalainen, bu kategorideki fotoğrafların, Gazze'deki yıkımı ve insanların çaresizliğini gösterdiğini söyledi.

Hamalainen, "Çocukların yiyecek bulmaya çalıştığı bu fotoğraf, belki de en çarpıcı olanı çünkü oradaki insanların travmatik ve çaresiz durumunu anlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Portre" özel kategorisinde Ahmet Arslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafına oy veren Hamalainen, fotoğrafı eğlenceli bulduğunu ve bu kategorideki fotoğrafları seçerken birçok seçenek arasında kaldığını dile getirdi.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan" isimli karesini tercih eden Hamalainen, bu kategorideki en pozitif fotoğraf olduğunu söyledi.

Büyükelçi Hamalainen, "Spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi" fotoğrafını oylayarak, "Yaz mevsimini çok seviyorum. Bu yüzden bunu seçiyorum. Hiç kendi başıma sörf yapmadım." diye konuştu.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Harun Özalp'in "Hareket zamanı" adlı fotoğrafını tercih eden Hamalainen, fotoğrafı çok artistik bulduğunu ve bu kategoride fotoğraf seçmekte çok zorlandığını belirtti.

Hamalainen, "Bu fotoğraf, matematik gibi, her şey çok inanılmaz görünüyor." ifadesini kullandı.

Büyükelçi, "Günlük Hayat" kategorisinde Valeria Mongelli'nin "Sevgi Hortumu" adlı fotoğrafını beğendiğini ve fotoğrafı eğlenceli bulduğunu kaydetti.

"Yılın Kareleri" oylaması 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Finlandiya, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi Hamalainen, Yılın Kareleri Oylamasını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
Club Brugge, Kairat Almaty’yi farklı geçti Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti
Trump’tan büyük ifşa: Macron ve Rutte’nin gizli mesajlarını paylaştı Trump'tan büyük ifşa: Macron ve Rutte'nin gizli mesajlarını paylaştı
Performansı uçuşa geçecek Tedesco, Kerem Aktürkoğlu’nun ilacını buldu Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun ilacını buldu

18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti.
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti.
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:02
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu
Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
18:00
Trump’tan Netanyahu’ya Davos’ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’tan Davos’ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 18:47:44. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükelçi Hamalainen, Yılın Kareleri Oylamasını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.