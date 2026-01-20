Büyükelçi Öztürk, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Öztürk, lifebox, AJet ve ROKETSAN??????? sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını tercih eden Öztürk, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Erçin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

Öztürk, özel kategorilerden "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından", "Gazze: Açlık"ta ise Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçti.

Oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Öztürk, yarışmaya katılan bütün fotoğrafların kendi içinde ayrı ayrı değerli olduğunu ifade etti.

NATO Daimi Temsilcisi olarak "Haber" kategorisinde "Göklerin fatihi" fotoğrafına karşı dayanılmaz bir çekim gücü oluştuğunu aktaran Büyükelçi Öztürk, "Havadan havaya yakıt ikmali önemli bir yetenek. Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu konuda kabiliyeti ve ciddi tecrübesi var." dedi.

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.