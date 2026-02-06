Büyükelçi Poroy, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Büyükelçi Poroy, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Büyükelçi Poroy, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
06.02.2026 19:47
Mehmet Poroy, AA'nın photo oylamasında 2025 öne çıkan fotoğrafları seçti. Oylama 15 Şubat'a kadar.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Poroy, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Poroy, "Gazze: Açlık" kategorisinde, Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde, oyunu Emin Sansar'ın "Kutlamalar" karesinden yana kullanan Poroy, "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'un "Kaptan" fotoğrafını oyladı.

Poroy, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde, İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

-? ?Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükelçi Poroy, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Büyükelçi Poroy, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
