Büyükelçi Yılmaz Suriye\'ye Güven Mektubu Sundu

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, 13 yıl aradan sonra atanan ilk Türk büyükelçi olarak görevine başladı. Yılmaz, Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Asaad al-Shaibani'ye güven mektubunun örneğini sunarak görevini resmen başlattı.

GÜVEN MEKTUBUNU SUNDU

Büyükelçi Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Sayın Asaad al-Shaibani'ye güven mektubumun örneğini sundum" ifadelerini kullandı.

YENİ SURİYE LİRASI HEDİYE EDİLDİ

Yılmaz, anı olarak yeni Suriye'yi simgeleyen özel seri numaralı Suriye Lirasını kendisine takdim eden Bakan al-Shaibani'ye teşekkür etti.

Yılmaz yaptığı açıklamada "Bugün Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Sayın Asaad al- Shaibani'ye güven mektubumun örneğini sundum. Anı olarak, yeni Suriye'yi simgeleyen, özel seri numaralı Suriye Lirasını bana takdim eden Bakan Sayın Bakan'a nazik kabulleri için teşekkür ediyorum.

Komşumuz kardeş ülke Suriye ile bağlarımızı daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışacağız."