Büyükkılıç, yaşlılarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükkılıç, yaşlılarla bir araya geldi - Son Dakika

Büyükkılıç, yaşlılarla bir araya geldi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti.

Büyükkılıç, yaşlılarla bir araya geldi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimarsinan Parkı'nda hizmet veren merkezde yaşlılarla bir araya gelen Büyükkılıç, 65 yaş üstü yaşlılara zihinsel, bedensel, eğitsel ve sanatsal aktivite imkanı sunan merkezdeki birimleri gezdi.

Hizmetlerle ilgili bilgi alan Büyükkılıç, yaşlılarla sohbet etti.

Büyüklerin duasına her zaman ihtiyaç duyduklarını ve bu yüzden saygıda kusur etmemeye çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Büyüklerine saygı duymayan, büyüklerine hizmet etmeyen ve değer vermeyenler kendileri de aynı duruma geldiklerinde aynı şekilde davranılacağını unutmamalı. O açıdan kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak başkalarına da aynı şekilde davranmalıyız. Bu merkezimize ismini veren değerli büyüğümüz Mustafa Kumlu'yu rahmetle anıyoruz. Kıymetli eşi Sevim Kumlu ve evlatlarına teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin böyle hayırlı bir işi yapmasına fırsat veren Cenabı Allah'a şükrediyorum. Burada büyüklerimizi misafir etmek suretiyle ailelerinin de sosyal hayatlarını yaşamalarına fırsat veriyoruz. Büyüklerimiz burada günlerini huzur içinde geçiriyorlar. Fizik tedavileri yapılıyor, doktorumuzun kontrolünden geçiyorlar. Haftada yaklaşık 250 ulu çınarımıza hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gönül belediyeciliğine halkalar eklemeye devam ediyoruz. Durmak yok gönül belediyeciliğini yapmaya devam diyoruz."

Büyükkılıç, ziyarette "Gesi Bağları" türküsünü söyleyen bir yaşlıya eşlik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kumlu, Kumlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu

Son Dakika Haberleri
19:21 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN  HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI HANİYE İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
19:20 28. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi - Son Dakika
19:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan  Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü - Son Dakika
19:18 Pendik'teki gecekondu yandı - Son Dakika
19:16 Tartışmalı gökdelen projesinde ruhsatın iptali için çalışma başlatıldı - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika
18:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 19:27:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükkılıç, yaşlılarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]