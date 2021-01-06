Büyükşehir Akademi ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

Büyükşehir Akademi ilk mezunlarını verdi

06.01.2021 11:18
Büyükşehir Akademi ilk mezunlarını verdi, System.String[]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 12 farklı branşta 374 katılımcıyla gerçekleştirilen Büyükşehir Akademi ilk mezunlarını verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 12 farklı branşta 374 katılımcıyla gerçekleştirilen Büyükşehir Akademi ilk mezunlarını verdi.

Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Akademi kapsamında açılan Düşünce Atölyesi, Çeviri Atölyesi, Yazı Atölyesi, Kısa Film Atölyesi, Diksiyon, Grafik Tasarım, Sosyolojinin Temel Kavramları, Robotik Kodlama, Tarihin Tarihi, Klasik Metinler Nasıl Okunur, Bilim Tarihi ve Dergi Atölyesi öğrencilerine ve eğiticilere sertifikaları verildi.

İlk kez gerçekleştirilen Büyükşehir Akademi'de mezuniyet heyecanının yaşandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Kahramanmaraş Akademimizle yüzlerce hemşehrimizi, birçok alanda bilgi ve becerilerini geliştirebileceği ücretsiz eğitimlerle buluşturduk. Kahramanmaraş Akademi şehrimizin taleplerine, hocalarımızın tavsiyelerine, kısacası tüm paydaşların etkin katılımlarına uygun olarak gerçekleşti. İnşallah bu eğitimlerimizi akademik takvimlere uygun olarak hemşehrilerimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz. Tüm mezunlarımızı ve kıymetli hocalarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Toplantıya katılan eğitmenlerden KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Orhan Doğan eğitimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok değerli bilim adamlarıyla gerçekleştirilen ve hemşehrilerimizin istifadelerine sunulan bu eğitimlerin son derece faydalı olduğuna inanıyorum. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde yapılan Kahramanmaraş Akademi, şehrimizin bilim, kültür ve sanat geleneğinin devamlılığını sağlayacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Büyükşehir Akademi ilk mezunlarını verdi
Büyükşehir Akademi ilk mezunlarını verdi
Büyükşehir Akademi ilk mezunlarını verdi

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Bilim Tarihi, Kısa Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Akademi ilk mezunlarını verdi - Son Dakika


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