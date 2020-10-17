Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, çalışan kadınlarla birlikte çilek hasadı yaptı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ziyaret ettiği Hüyük ilçesinde çilek bahçelerinde ürün toplayan kadınlarla birlikte çilek hasadı yaptı.

İlçe ziyaretlerini sürdüren Altay, Mutlu Mahallesi'nde çilek toplayan kadınların çalıştığı bahçeleri gezerek, kolaylıklar diledi.

Kadınlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Altay, yerleşim merkezindeki elma bahçelerini de gezdi.

Hüyük'te İmrenler Mahallesi'ndeki TOKİ yolunda yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Altay, ilçe merkezinde pazar yerini ve esnafı ziyaret etti. Altay, daha sonra ilçeye kazandırılacak otogar inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Ziyareti sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Altay, Hüyük ilçesine bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi olarak 75 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, özellikle mahalle yolları, altyapı çalışmaları, sıcak ve sathi kaplama çalışmalarının halen yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Kırsalda temel amaçlarının insanların gelirini artırmak olduğunun da altını çizen Altay, Hüyük ilçesinde aslında bir kalkınma başarısının olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 15 milyon çilek fidesi dağıttık ve artık Hüyük çileği sadece Konya'da değil, Türkiye'de hatta yurtdışında da tanınır bir marka haline geldi. Şimdi bundan sonra yapılması gereken özellikle çileğin endüstriyel hale getirilerek satılması ve çiftçimizin gelirinin daha da artırılmasıdır. Bu anlamda, sulama yatırımlarımıza, tarımsal desteklerimize, altyapı yatırımlarımıza devam edeceğiz."

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de ziyaretlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a teşekkür ederek, Hüyük'e yapılan 75 milyon liralık yatırımın ilçe olarak kendilerini şereflendirdiğini belirtti. Çiğdem, önümüzdeki yıllarda bölgeye daha güzel yatırımlar beklediklerini dile getirdi.