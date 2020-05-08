Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sekmen, mesajında, ayakları altına cennet vadedilen annelerin en yegane varlık ve insana dünya üzerinde sunulmuş en büyük zenginlik olduğunu belirtti.

Yaşama sevincinin, sonsuz sevginin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın kendi tarifini bulduğu makamların en yücesinin annelik olduğunu aktaran Sekmen, "Anne, karşılıksız sevendir, evlatları ve ailesi için nefsinden geçendir, okuldur, mekteptir. Anne, ayakta kalma gücümüz, direncimiz ve güç kaynağımızdır." ifadelerini kullandı.

Sekmen, her türlü zorluk karşısında sığınılan en güvenli limanın anneler olduğunu vurgulayarak şunları kaydeti:

"Kısacası annelerimiz hayatımızın en büyük anlamı ve hayatın ta kendisidir. Yüce dinimiz İslam'da annelere ve annelik makamına sürekli övgüler dizilmiş, annelerin birer cennetin anahtarı olduğu ifade edilmiştir. Yine anne, köklü bir devlet geleneğine sahip olan bizim toplumumuzda töre, büyük, hatun, paşa ve sultan demektir. Geçmişten günümüze uzanan bu örgü içerisinde çok rahatlıkla ifade edilebilir ki, bizde anne yurt demektir, vatan demektir. Anne sadece kan bağı değil, bizim için aynı zamanda can bağı da demektir. İşte bu duygu ve düşüncelerle Anneler Gününü kutluyor, başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden hürmetle öpüyor, ahirete göç etmiş olan annelerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."