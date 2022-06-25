Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ak'tan Bosna Sancak Derneği'ne ziyaret - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ak'tan Bosna Sancak Derneği'ne ziyaret

25.06.2022 11:17
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ak'tan Bosna Sancak Derneği'ne ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Serdivan Bosna Sancak Eğitim ve Kültür Spor Kulübü Derneğini ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Serdivan Bosna Sancak Eğitim ve Kültür Spor Kulübü Derneğini ziyaret etti.

Dernek başkanı Rafet Yatçı'dan bilgi alan Ak, yakından takip ettikleri çalışmalarından dolayı derneğin yönetimine başarılar diledi.

Dernek bünyesinde Boşnakça dil eğitimi verildiğini belirten Yatçı, resmi kurum ve kuruluşlarda geçerliliği olan belgelerin verilmesi dolayısıyla başka illerden de yoğun taleple karşılaştıklarını anlattı.

Çeşitli eğitimlere de devam ettiklerini aktaran Yatçı, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkürlerini iletti.

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Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Ak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ak'tan Bosna Sancak Derneği'ne ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ak'tan Bosna Sancak Derneği'ne ziyaret - Son Dakika
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