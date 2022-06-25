Çeşitli eğitimlere de devam ettiklerini aktaran Yatçı, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar 'a teşekkürlerini iletti.

Dernek bünyesinde Boşnakça dil eğitimi verildiğini belirten Yatçı, resmi kurum ve kuruluşlarda geçerliliği olan belgelerin verilmesi dolayısıyla başka illerden de yoğun taleple karşılaştıklarını anlattı.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Ak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ak'tan Bosna Sancak Derneği'ne ziyaret - Son Dakika

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