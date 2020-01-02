Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Bornova Belediyespor - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Bornova Belediyespor - Son Dakika Spor

Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Bornova Belediyespor

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor TBL'in 14. hafta müsabakasında Bornova Belediyespor'u ağırlayacak.

Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Bornova Belediyespor, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor TBL'in 14. hafta müsabakasında Bornova Belediyespor'u ağırlayacak.


Türkiye Basketbol Ligi'nde 13 hafta sonunda 9 galibiyet ve 4 mağlubiyetle lig'de 4. sırada bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Bornova Belediyespor olacak. 2020 yılının ilk karşılaşması 04.01.2020 Cumartesi tarihinde saat 16: 00'da Kurtdereli Spor Salonununda oynanacak. Geçtiğimiz hafta Denizli deplasmanından mutlu dönen Balıkesir, lige kayıpsız devam etmek istiyor. Mahmut Can Çetin sakatlığından sonra transfer edilen Soykan Yıkılmaz'ın da Denizli maçında sakatlanması Balıkesir cephesine üzücü bir gelişme olarak yansıdı. Takım kaptanı İlker Türel, Bornova maçı hakkında, "Bu sene ligde her takımın gücü hemen hemen eşit. O yüzden kolay maç yok. Biz takım olarak bunun bilincinde her maçımıza hazırlanıyoruz. Lig'de 1. ile 11. takım arasında sadece 3 galibiyet fark var. Her hangi bir senaryoda, her takımın yeri değişebilir. Biz kendi evimizde iyi oyun ve seyircimizin de desteği ile bu maçı kazanacağız" dedi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:17 Kaynak: İHA
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