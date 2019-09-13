Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Manavgat kırsalına asfalt
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Büyükşehir'den Manavgat kırsalına asfalt

39 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki yolları konforlu hale getirmeye devam ediyor.

Büyükşehir'den Manavgat kırsalına asfalt, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki yolları konforlu hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, mevcut durumu kötü olan Manavgat ilçesi Çaltepe ve Ballıbucak mahalleleri grup yolu asfaltlanıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı alt yapı ekipleri daha önce Çaltepe ve Ballıbucak mahalleleri grup yolunda genişletme, büz, şarampol ve asfalt hazırlık çalışmaları yapmıştı. Asfalt ekipleri hazırlığı tamamlanan Çaltepe ve Ballıbucak mahalleleri grup yolunu sathi asfaltla kaplıyor. Ekipler, 10 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.


Çaltepe Mahalle Muhtarı Erdinç Barca asfalt çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Daha önce yolumuz çok bozuktu. Asfalt çalışmasının ardından daha konforlu ve güzel bir yolumuz olacak" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ballıbucak, Manavgat, Çaltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:03 Kaynak: İHA
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