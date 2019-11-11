Büyükşehir Meclisinde işçi çıkarmalar gündemde

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayının birinci oturumunda sayıları net belirtilmeyen ancak şuana kadar 1775 kişinin işten çıkartılması konusu ana gündemi oluşturdu.



Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can başkanlığında toplandı. 66 maddeden oluşan gündeme 4 madde daha eklendikten sonra gündem dışı konuşmalara geçildi.



İlk sözü alan AK Parti'li Murtaza Kılçık, yapılan imar planlarının tek başına bir şey ifade etmediğini belirterek, 18 uygulaması olarak bilinen şuyuulandırma çalışmasının yapılmamasını eleştirerek, yatırımcının önünün açılması ve vatandaşların mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi.



MHP Karaisalı Belediye Meclis Üyesi Abdullah Kaçar ise işçi çıkartmalarına değinerek, "İşçilerin üzerinden elinizi çekseniz de artık hizmetlere başlasanız" dedi.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise işçi çıkartmalarıyla ilgili olarak verdiği cevapta, "Elimiz işçi olmayanlar üzerinde. Biz hizmet de yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



AK Parti'li Vedat Gündoğan 2020 performans program üzerinde bir konuşma yaparak daire başkanlıkları arasında koordinasyon eksikliğine dikkat çekti. Gündoğan, belediye bütçesinin şişirilmiş bütçe yerine gerçek bütçeler ile meclise gelinmesini söyledi.



CHP'li Mustafa Fidan Vursavuş, CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan, CHP'li İsmet Yüksel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek de bire konuşma yaptı.



Başkan Karalar daha sonra gündem maddelerine geçti. İlçe belediye meclislerinin 2020 yılına ait gelir-gider bütçelerine ait teklifler başta olmak üzere toplam 17 madde ilgili komisyonlara havale edilirken, Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı performans program taslağına ait komisyon raporu da oybirliği halinde kabul edildi.



Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA