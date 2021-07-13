Büyükşen çifti cinayetinde ağabey-kardeş dahil 24 gözaltı (2) - Son Dakika

SALDIRIDA KURTULAN BÜŞRA'YA OLAY YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülen Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 24 kişinin sorgusu sürüyor. Büyükşen çiftinin öldürüldüğü sırada evde bulunan ve iddiasına göre saldırganın tüfeğin dipçiğiyle başına vurmasında sonra ölmüş gibi davranıp, yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularına ait otomobille jandarma haber veren kızları Büşra Büyükşen de sorgulama kapsamında, keşif için olayın meydana geldiği eve getirildi.