Son Dakika Haberleri: Buz Gibi Havada Çocuklar Kızak Kaymanın Keyfini Yaşadı

Buz Gibi Havada Çocuklar Kızak Kaymanın Keyfini Yaşadı

2 saat önce

Buz gibi havada çocuklar kızak kaymanın keyfini yaşadıERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 'Geleneksek Kızak Şenliği'nde onlarca çocuk buz gibi havada kızak kaymanın keyfini yaşadı.

Buz gibi havada çocuklar kızak kaymanın keyfini yaşadı

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 'Geleneksek Kızak Şenliği'nde onlarca çocuk buz gibi havada kızak kaymanın keyfini yaşadı. Etkinlik kapsamında milletvekilinden, bürokratına kadar katılımcılar kızak kaydı, patates közledi, tel helvası çekip, aşık oynayıp, topaç çevirerek çocukluk yıllarına geri döndü.
Erzurum Kalesinin dibindeki alanda düzenlenen 'Geleneksek Kızak Şenliği'ne çok sayıda çocuğun yanı sıra, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, kentte görev yapan kurum amirleri ve bürokratlar katıldı.
Etkinlikte ilk olarak çocuklara Erzurum Spor Lisesi öğrencileri tarafından yapılan odundan kızaklar dağıtıldı. Daha sonra kızak yarışmasında onlarca çocuk yarışarak kızak kaymanın keyfini çıkardı. Etkinliğe katılan milletvekili ve bürokratlarda kızak kayıp, topaç çevirip, aşık oynayarak çocukluk anılarına döndüler.
Etkinlikte ayrıca Erzurum'a has tel helva çekilerek, patates ve kestane közlendi.
Erzurum Spor Lisesi Müdürü Sinan Topallı, "Biz tabi Erzurum Spor Lisesi olarak olayın eğitim boyutunu öne çıkarmak istiyoruz. Çocuklarımızın yapmış oldukları kızakları dönem sonu olması ve havanında müsait olması dolayısıyla burada görsel bir etkinlikle bütün halkımızla bütünleştirmek istedik. Amacımız biraz geçmişi hatırlamak, geçmişte bizim babalarımızın, dedelerimizin, boş zamanlarını mahalle aralarında kızak kayarak geçirdikleri bu etkinliği artık kentleşme olgusunun ön plana çıktığı günümüzde, apartman kültürünün yerleştiği toplumda artık kızak kayan çocuklarımızı göremiyoruz. Bu etkinliğimizle bunu topluma hatırlatmak için böyle bir faaliyet gerçekleştirdik." dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal'da, "Geleneksel Kızak Etkinliğinde Erzurum'un kültürleri arasında yer alan kızağı yaşatarak, anılarımızı canlandırdık. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Spor Lisesinden öğrencilerimiz, Gençlik Spor Müdürlüğüyle hep beraber güzel bir etkinlik oldu. Kızak kayarak, topaç çevirip, aşık oynayarak anılarımız tazelendi. Güzel bir ambiyans yaşadık" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:57 Kaynak: İHA

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