Buz Heykelleri Bitki Boyalarıyla Renklendi

HARBİN, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda sanatçılar, bitki boyaları kullanarak buz heykel sanatına yeni bir görsel boyut kazandırdı.

Bitki boyalı buzlar, talaş, yaprak ve çiçeklerden elde edilen pigmentlerin özel bir işlemden geçirilip dondurulmasıyla oluşturulan renkli bloklardan yapılıyor.

İlkbaharın gelmesi ve sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte eriyen boyalı buz, doğal parçalanma yoluyla doğaya karışıyor ve çevreye hiçbir kirlilik bırakmıyor.