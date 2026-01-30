BOLU'nun Göynük ilçesindeki yüzeyi buz tutan Çubuk Gölü Tabiat Parkı, dronla görüntülendi.
Göynük ilçesine bağlı Çubuk Gölü Tabiat Parkı'nda kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle gölün tamamı buzla kaplandı. Buzla kaplanan göl ve çevresindeki karla örtülü alanlar, dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Buz Tutmuş Göl: Çubuk Gölü Havadan Görüntülendi - Son Dakika
