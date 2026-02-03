Buzağı Kayıplarını Azaltma Eğitimi İstanbul'da

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) organizasyonunda, buzağı kayıplarının azaltılması ve hayvancılıkta üreme verimliliğinin artırılmasına yönelik eğitim ile sektörel toplantı ve işletme ziyareti İstanbul'da gerçekleştirildi.

HAYGEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; 29-31 Ocak'ta düzenlenen programa; İstanbul'un yanı sıra Sakarya, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Yalova, Bolu ve Düzce'de görev yapan 74 teknik personel katılım sağladı.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programın ilk gün açılış konuşmalarını; İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ile HAYGEM İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Ersoy yaptı.

Konuşmalarda, buzağı kayıplarının ülke hayvancılığı açısından taşıdığı stratejik öneme vurgu yapılarak, bakanlığın bu alandaki kararlı çalışmaları ve sahaya yönelik kalıcı çözümler geliştirme hedefi dile getirildi.

Eğitim programı kapsamında Prof. Dr. Mehmet Saltuk Arıkan, Prof. Dr. Hasan Batmaz, Prof. Dr. Bülent Polat, Prof. Dr. Cemal Georg Orhan ve Prof. Dr. Abdülkadir Orman tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Eğitimlerde, buzağı kayıplarının önlenmesine yönelik güncel yaklaşımlar ile hayvancılıkta üreme verimliliğinin artırılmasına ilişkin teorik ve pratik bilgiler ele alındı.

Programda, eğitimlerin yanı sıra konuya ilişkin sektör toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, bakanlığın ilgili müdürleri ile Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü yetkilileri, İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Manda Yetiştiricileri Birliği, Arı Yetiştiricileri Birliği ve Bal Üreticileri Birliği temsilcileri katıldı.

Toplantıda, hayvancılık sektöründe mevcut durum değerlendirilerek, buzağı kayıplarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Program kapsamında son olarak işletme ziyaretleri yapıldı.

Organizasyon katılımcılarından oluşan bir heyet, Silivri ilçesi Büyükkılıçlı Mahallesi'nde manda yetiştiriciliği yapan üretici Aysun Subaşı'ya ait işletmede incelemelerde bulundu.

Ziyarette, işletmenin mevcut durumu yerinde değerlendirilerek, üreticilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.