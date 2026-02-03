Buzağı Kayıplarını Azaltma Eğitimi İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Buzağı Kayıplarını Azaltma Eğitimi İstanbul'da

03.02.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAYGEM, buzağı kayıplarını azaltmak ve üreme verimliliğini artırmak için eğitim ve toplantı düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) organizasyonunda, buzağı kayıplarının azaltılması ve hayvancılıkta üreme verimliliğinin artırılmasına yönelik eğitim ile sektörel toplantı ve işletme ziyareti İstanbul'da gerçekleştirildi.

HAYGEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; 29-31 Ocak'ta düzenlenen programa; İstanbul'un yanı sıra Sakarya, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Yalova, Bolu ve Düzce'de görev yapan 74 teknik personel katılım sağladı.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programın ilk gün açılış konuşmalarını; İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ile HAYGEM İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Ersoy yaptı.

Konuşmalarda, buzağı kayıplarının ülke hayvancılığı açısından taşıdığı stratejik öneme vurgu yapılarak, bakanlığın bu alandaki kararlı çalışmaları ve sahaya yönelik kalıcı çözümler geliştirme hedefi dile getirildi.

Eğitim programı kapsamında Prof. Dr. Mehmet Saltuk Arıkan, Prof. Dr. Hasan Batmaz, Prof. Dr. Bülent Polat, Prof. Dr. Cemal Georg Orhan ve Prof. Dr. Abdülkadir Orman tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Eğitimlerde, buzağı kayıplarının önlenmesine yönelik güncel yaklaşımlar ile hayvancılıkta üreme verimliliğinin artırılmasına ilişkin teorik ve pratik bilgiler ele alındı.

Programda, eğitimlerin yanı sıra konuya ilişkin sektör toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, bakanlığın ilgili müdürleri ile Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü yetkilileri, İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Manda Yetiştiricileri Birliği, Arı Yetiştiricileri Birliği ve Bal Üreticileri Birliği temsilcileri katıldı.

Toplantıda, hayvancılık sektöründe mevcut durum değerlendirilerek, buzağı kayıplarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Program kapsamında son olarak işletme ziyaretleri yapıldı.

Organizasyon katılımcılarından oluşan bir heyet, Silivri ilçesi Büyükkılıçlı Mahallesi'nde manda yetiştiriciliği yapan üretici Aysun Subaşı'ya ait işletmede incelemelerde bulundu.

Ziyarette, işletmenin mevcut durumu yerinde değerlendirilerek, üreticilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Çiftçilik, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Buzağı Kayıplarını Azaltma Eğitimi İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:53
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 15:46:12. #7.11#
SON DAKİKA: Buzağı Kayıplarını Azaltma Eğitimi İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.