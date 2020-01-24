Buzdolabı bomba gibi patladı - Son Dakika

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir pidecide çıkan yangında buzdolabı bomba gibi patladı.

Orhaneli ilçesinde bir pide salonunda 03.00 sıralarında büyük gürültü yaşandı. Gece, dükkanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesiyle birlikte buzdolabı bomba gibi patladı. İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek kısa sürede alevlere müdahale ederek, söndürdü. Olayın dehşeti ise gün aydınlandığında ortaya çıktı.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise iş yeri sahibi Emin Öztekin'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Polis ekipleri de yangınla alakalı tahkikat başlattı.

(Mustafa Bülent Değirmen/İHA)