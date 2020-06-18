Buzdolabı patladı, çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Buzdolabı patladı, çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şaban Göktaş'a ait tek katlı köy evinde buzdolabının patlaması neticesinde yangın çıktı. Patlama sesiyle büyük panik yaşayan ev sakinleri, alevlerin arasından sıyrılarak can havliyle kendilerini dışarı attı. Yangının büyümesini önlemek için elektrik akımını kesen yangınzedeler, komşularından yardım istedi. Çıkan yangın kısa sürede evi sararken, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan evleri yanan ailenin oğlunu çevrede göremeyen mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Evde yapılan aramada kimsenin mahsur kalmadığı anlaşıldı. Mahalleliyi paniğe sevk eden Halil İbrahim Göktaş'ın yangın sırasında evde olmadığı ve koyunlarını otlatmak için meraya gittiği öğrenildi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı yangınla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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