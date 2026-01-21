Buzlu Yolda Kayan Araç Duvara Asılı Kaldı

Siirt'in Baykan ilçesinde buzlu yolda kayan hafif ticari araç bir evin duvarında asılı kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Baykan ilçesi Sarısalkım köyünde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç evin çevre duvarında asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Asılı kalan araç itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT