Buzun Üzerinde Yürüyen Genç Tehlike Atlattı - Son Dakika
Buzun Üzerinde Yürüyen Genç Tehlike Atlattı

Buzun Üzerinde Yürüyen Genç Tehlike Atlattı
05.01.2026 11:31
Bolu'da donmuş Abant Gölü'nde yürüyen genç, buzun kırılmasıyla suya düşmekten son anda kurtuldu.

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda donmuş gölün üzerine çıkan bir genç, yürekleri ağza getirdi. Çitlere tutunarak buzun üzerinde yürümeye çalışan genç, buz tabakasının kırılmasıyla suya düşmekten son anda kurtuldu.

Abant Gölü Milli Parkı'na tatil için gelen ismi öğrenilemeyen bir genç, tüm uyarılara ve tabelalara aldırış etmeden donmuş göl yüzeyine çıkmak istedi. Göl kenarındaki ahşap çitlerin diğer tarafına geçen genç, korkuluklara tutunarak donmuş yüzeyde yürümeye başladı. Çevredeki vatandaşların bakışları arasında tehlikeli yürüyüşünü sürdüren genç, bir anda buzun kırılmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Bastığı buz tabakasının aniden kırılmasıyla suya düşme tehlikesi geçiren genç, elleriyle tutunduğu çitler sayesinde buzlu suya düşmekten son anda kurtuldu. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Yerel, Abant, Bolu, Doğa, Son Dakika

