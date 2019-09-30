Son Dakika Haberleri: C vitamini deposu kuşburnuyla kışa hazırlık
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C vitamini deposu kuşburnuyla kışa hazırlık

2 saat önce

Kütahya'nın Radar mevkiinin eteklerinde doğal olarak yetişen C vitamini deposu kuşburnunu toplayan aileler, kışa hazırlık yapıyor.

C vitamini deposu kuşburnuyla kışa hazırlık, System.String[]

Kütahya'nın Radar mevkiinin eteklerinde doğal olarak yetişen C vitamini deposu kuşburnunu toplayan aileler, kışa hazırlık yapıyor.


Bin bir zahmetle toplanan kuşburnu, bitkisel çay olarak kullanıldığı gibi daha çok marmelat yapımında kullanılıyor. Toplanışı kadar yapılışı da zor olan ve büyük emek harcanan kuşburnu marmeladı da yapılana kadar birçok aşamadan geçiyor.


Emekli din görevlisi Ali Uygun, "Marmelat yapmak için kuşburnu topluyoruz. Kuşburnu marmeladını daha çok kışın tüketiyoruz, çok sağlıklı, şifa kaynağı. Çocuklarım, torunlarım çok seviyor onlar için marmeladını yapıyoruz" dedi.


Kuşburnu marmeladını kış mevsiminde tüketilmesinin sağlık açısından faydalı olduğunu Muhammat Uygun, "Reçel ürünlerini ben tercih etmiyorum. Her sene eşimle beraber bu aylarda yaklaşık 10-15 kilo topluyoruz, evimizde marmelat yapıyoruz. Sağlık yönünden çok faydalı ve değerli bir bitki. Toplaması biraz zahmetli oluyor fakat zahmetimizin karşılığını alıyoruz. Kısacası şifa kaynağı. Kuşburnunu toplamakla bitmiyor marmelat yapması daha zor. Bu kuşburnu eleyip içindeki tüyler gidene kadar temizleyeceğiz. Kazanda kaynatıp koyulaşıncaya karıştıracağız. Hazır hale gelince marmelat olarak ya da suyla karıştırarak içecek haline de getiriyoruz. Çok faydalı oluyor, daha sağlıklı oluyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Ali Uygun, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:25 Kaynak: İHA
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