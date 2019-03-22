Son Dakika Haberleri: Çad'da Kaybolan Askeri Helikopterin Enkazı Bulundu

Çad'da Kaybolan Askeri Helikopterin Enkazı Bulundu

1 saat önce

Çad'da geçen haftadan bu yana haber alınamayan askeri helikopterin enkazının ülkenin kuzeyinde bulunduğu bildirildi.

Çad'da Kaybolan Askeri Helikopterin Enkazı Bulundu, System.String[]
Çad'da geçen haftadan bu yana haber alınamayan askeri helikopterin enkazının ülkenin kuzeyinde bulunduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, 13 Mart'ta hava kontrol merkeziyle irtibatı kesilen helikopter, Çad'ın kuzeyindeki Faya Largeau'nun 60 kilometre doğusunda bulundu.

Bir deve çobanı tarafından Nijer sınırı yakınında bulunan helikopterdeki biri Rus, 4 mürettebatın da yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Çad Ordusu, helikopterin durumuyla ilgili henüz açıklama yapmazken, cesetlerin nakli için bölgeye askeri uçak gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:21 Kaynak: AA

Çad, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jorge Sampaoli Maaşını Kulübüne İade Etti Son dakika! Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi Erdoğan, Kendisine Uzatılan Notta Telefon Numarasını Göremeyince Talimatı Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:44:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çad'da Kaybolan Askeri Helikopterin Enkazı Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]