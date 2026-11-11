Çağatay Ulusoy'un son hali şaşırttı! Verdiği kilolar dikkat çekti - Son Dakika
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Çağatay Ulusoy'un son hali şaşırttı! Verdiği kilolar dikkat çekti

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Çağatay Ulusoy\'un son hali şaşırttı! Verdiği kilolar dikkat çekti
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Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Eşref Tek karakteriyle ekranlarda yer alan Çağatay Ulusoy, yaz aylarında Bodrum'da görüntülendiği haliyle son fotoğrafı arasındaki farkla dikkat çekti. Tatil döneminde aldığı kilolarla eleştirilen ünlü oyuncunun son görüntüsünde belirgin şekilde inceldiği görüldü. Ulusoy'un fiziksel değişimi merak uyandırırken, Eşref Rüya dizisinin yeni çekimleri Kıbrıs'ta başladı.

Çağatay Ulusoy'un yaz aylarında çekilen fotoğraflarıyla son görüntüsü arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu, Eşref Tek karakteri için yeniden kamera karşısına geçerken değişen görünümüyle de ilgi çekti.

BODRUM'DAKİ HALİYLE ŞAŞIRTMIŞTI

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, yaz tatilini geçirdiği Bodrum'da farklı zamanlarda objektiflere yansımıştı. Özellikle ağustos ayında Türkbükü'nde bir hayranıyla çekildiği fotoğraf ve tekne tatilinden gelen görüntüler, oyuncunun fiziksel görünümündeki değişimi ortaya koymuştu. Yaz aylarında önceki görüntülerine göre daha kilolu görünen Ulusoy, tatil boyunca çekilen kareleriyle dikkat çekmişti. Oyuncunun bu değişimi, rol aldığı Eşref Rüya dizisiyle de ilişkilendirilmişti. O dönem Ulusoy'un Eşref Tek karakteri için kilo aldığı öne sürülmüş ancak oyuncudan bu yönde doğrulanmış bir açıklama gelmemişti.

Çağatay Ulusoy'un son hali şaşırttı! Verdiği kilolar dikkat çekti

SON FOTOĞRAFINDA ADETA BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Bodrum tatilinin üzerinden birkaç ay geçmesinin ardından Çağatay Ulusoy'un son fotoğrafı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun yeni görüntüsünde yaz aylarına kıyasla daha ince olduğu dikkat çekti. Özellikle Bodrum'daki tatil kareleriyle son fotoğrafı yan yana getirildiğinde, Ulusoy'un fiziksel görünümündeki fark daha belirgin hale geldi. Yaz aylarında aldığı kilolarla dikkat çeken oyuncunun bu kez daha fit görünmesi, geçirdiği değişime yönelik merakı artırdı. 

Çağatay Ulusoy'un son hali şaşırttı! Verdiği kilolar dikkat çekti

EŞREF TEK İÇİN YENİDEN SETE DÖNDÜ

Çağatay Ulusoy'un fiziksel değişimiyle birlikte rol aldığı Eşref Rüya dizisinden de yeni gelişmeler geldi. Kanal D ekranlarında Eşref Tek karakterini canlandıran oyuncu, dizinin yeni çekimleri için yeniden kamera karşısına geçti. Yapımın çekimleri Kıbrıs'ta başladı. Ulusoy'un yaz aylarındaki görüntüsüyle son hali arasındaki fark, sete dönüşüyle aynı döneme denk geldi. 

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