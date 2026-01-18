Kayserili Halterci Çağdaş Kaya; 59 kilo sıkletinde 165 kilo kaldırarak, Türkiye Şampiyonu oldu.
Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Taşkaya Spor Kulübü sporcusu Çağdaş Kaya; 59 kg sıkletinde 165 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Sporcumuzu ve Antrenörü Gökhan Taşçı'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri ile kutladı. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Çağdaş Kaya Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?