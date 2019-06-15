Çağla Büyükakçay, İspanya'da finale yükseldi
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Bu haftaki mücadelesini Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'da düzenlenen 60 bin Dolar ödüllü Internacional Ciutat de Barcelona turnuvasında veren Çağla Büyükakçay adını finale yazdırdı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:10 Kaynak: İHA
Bu haftaki mücadelesini Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya
'da düzenlenen 60 bin Dolar ödüllü Internacional Ciutat de Barcelona
turnuvasında veren Çağla Büyükakçay
adını finale yazdırdı. Sırasıyla Karadağlı,Alman ve Rumen rakiplerini eleyerek geldiği yarı finalde Avustralyalı Jaimee Fourlis'i ile karşılaşan milli raket, 1 saat 1 dakika süren karşılaşmanın sonunda galibiyete uzanmasını bildi. Elemelerden gelen Jaimee Fourlis'i 6-0, 6-0'lık setlerle geçen Büyükakçay final biletini cebine koydu. Büyükakçay, toprak zemindeki organizasyonun finalinde kozlarını 1 numaralı seribaşı Amerikalı Alexandra Kiick ile paylaşacak.
(İHA)
Çağla Büyükakçay, İspanya'da finalde
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