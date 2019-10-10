Son Dakika Haberleri: Çağla ile Güzellik tüyoları
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Çağla ile Güzellik tüyoları

1 saat önce

Çağla Şikel'in sunduğu ve haftaiçi hergün Fox tv'de yayınlanan "Çağla ile Yeni Bir Gün" programı konusunda uzman konukları ağırlamaya devam ediyor.

Çağla ile Güzellik tüyoları, System.String[]

Çiğdem Koç, Çağla Şikel'in merak ettiği sorulara cevap verirken bayanlara güzellik ve estetik konusunda tüyolar verdi.

Çağla Şikel'in özellikle Çatlak tedavisinde çatlaklardan kurtulabilir miyiz ? sorusuna cevap veren Çiğdem Koç :

"Çatlak hızlı kilo artışı veya hızlı kilo kaybı durumlarında ortaya çıkabilmektedir. Derinin alt kısmında bulunan dokularda gerilmeler çatlaklara mahal veren durumlar arasında gösterilmektedir. Çatlak oluşumunun alt derilerdeki liflerin zarar görmesi ile meydana geldiğinden rahatsız edici bir durum olarak değerlendirilebilmektedir. Kadınların çok eski dönemlerden beri sorunları olan, hamilelik sonrası karın bölgesinde oluşan çatlaklar, günümüzde geliştirilen yeni yöntemlerle uygun zamanda müdahale edildiğinde başarılı şekilde tedavi edilmektedir. Karında oluşan çatlakların henüz kızarıklık halinde olduğu dönemde uygulanacak olan cilde uygun çeşitli tedaviler, çatlakların giderilmesinde oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Bu şekilde çatlak oluşmuş bölgeye uygulanan tedavilerde ciltte tamamen pürüzsüz bir iyileşme sağlamasa da, belirgin derecede iyileşme gözlenir.'' dedi.Çiğdem Koç ,Çağla Şikel'in merak ettiği sorulara cevap verirken bayanlara güzellik ve estetik konusunda tüyolar verdi.

Çağla Şikel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:56 Kaynak: Bültenler
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