Çağlar Söyüncü'nün kupa maçına CANLI BAHİS oyna! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...

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LEICESTER CITY - ASTON VILLA



Bu sezon gösterdiği performansla alkış alan Leicester City, lider Liverpool ve Manchester City ile peş peşe oynadığı maçları kaybederek zirveyle puan farkını eritebilme umudunu sürdüremedi.



Buna rağmen West Ham ve Newcastle deplasmanlarını kazanan Tilkiler, ikinci sıradaki yerini de korumasını bildi.



Öte yandan aralık ayı başında deplasmanda oynadıkları maçta Aston Villa'yı 4-1'lik skorla rahat geçmişlerdi.



Konuk ekip ise bir hayli sıkıntılı...



Premier Lig'de düşme hattının 1 puan üzerinde bulunan bordo-mavililer, çok kötü bir aralık ayını geride bıraktı.



Yeni yıla ise deplasmanda Burnley'i 2-1 yenerek umutlu başlayan Aston Villa, bu çıkışı Leicester City karşısında da sürdürmek istiyor.



Leicester City'de son 3 maçı kaçıran Jamie Vardy'nin durumu şüpheli olsa da bu maçta oynaması bekleniyor.



Aston Villa'da ise Wesley, Tom Heaton, John McGinn ve Keinan Davis gibi kritik eksikler var.



