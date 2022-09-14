Çağrı filminde Ebu Süfyan'ın eşini canlandıran Yunan sanatçı Papas yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Çağrı filminde Ebu Süfyan'ın eşini canlandıran Yunan sanatçı Papas yaşamını yitirdi

14.09.2022 18:04
Çağrı filminde Ebu Süfyan'ın eşini canlandıran Yunan sanatçı Papas yaşamını yitirdi

Çağrı filminde Ebu Süfyan'ın eşi "Hind bint Utbe" rolünü canlandıran, Yunanistan'ın ünlü oyuncusu İrini Papas, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Çağrı filminde Ebu Süfyan'ın eşi "Hind bint Utbe" rolünü canlandıran, Yunanistan'ın ünlü oyuncusu İrini Papas, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Papas'ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada dünyaca ünlü sanatçı için "Dinamik bir kişi, Yunanistan'ın güzelliklerinin sinema ekranı ve tiyatro sahnesindeki temsilcisiydi. Yeteneğinin gücü ve kişiliğinin cazibesi ile onlarca film, dizi ve oyunda rol alarak sinema ve tiyatro dünyasını fethetti." ifadelerini kullandı.

1926'da Korinthos'un bir köyünde dünyaya gelen Papas, çocukluk yıllarından sonra taşındığı Atina'da, 15 yaşında sanat dünyası ile tanıştı.

Papas, sanatseverlerin karşısına oyunculuğun yanı sıra, ses sanatçısı ve dansçı olarak da çıktı.

Kariyerine tiyatro ile başlayan Papas, 1951'de sinemaya adım attı.

Papas, 50 yılı aşkın sanat hayatında 70'in üzerinde filmde oynadı.

1961 yapımı Navaron'un Topları isimli yapıtla dünyaca üne kavuşan Papas, Anthony Quinn ile rol aldığı 1964 yapımı Zorba isimli filmle hatıralarda yer etti.

Papas, İslamiyet'in yayılışını anlatan 1976 tarihli Çağrı isimli filmde ise Ebu Sufya'nın eşi "Hind bint Utbe" rolünü de canlandırdı.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çağrı filminde Ebu Süfyan'ın eşini canlandıran Yunan sanatçı Papas yaşamını yitirdi - Son Dakika

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