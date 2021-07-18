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Cahil cesaretli vatandaşlar onu canından bezdirdi! Dünyaca ünlü sahilde görev yapan cankurtaran isyan etti - Son Dakika

Cahil cesaretli vatandaşlar onu canından bezdirdi! Dünyaca ünlü sahilde görev yapan cankurtaran isyan etti

18.07.2021 15:39

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla dolup taştı. Sahillerde yaşanan bu yoğunluk dünyaca ünlü sahilde görev yapan tek kadın cankurtaran olan Azra Yılmaz'ı isyan ettirdi. Yüzme bilmeyen vatandaşların kulvara kadar yüzdüğünü belirten Yılmaz, "Bilenler bile gitmiyor, bilmeyenler ısrar edip gidiyorlar. Sıkıntı oluyor. Bu konuda herkesi uyarıyorum. Her saniye gözlerimiz vatandaşlarımızda. Sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Bu biraz bizi üzüyor" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala turizm kenti Antalya'da sahillerde yoğunluk başladı. 500'e yakın otel ve 680 bin yataklı Antalya'da tesisler yüzde yüz doluluk oranına ulaşırken, tatilcilerin uğrak yeri dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Sıcaklığın 38 dereceye, nem oranının yüzde 78'e ulaştığı Antalya'da aşırı sıcağa rağmen sahilde yoğunluk dikkati çekti. Yerli ve yabancı tatilciler şezlong ve kumlar üzerinde güneşlenirken, pandeminin devam etmesine rağmen sahilde sosyal mesafenin korunduğu ama maske kuralına uyulmadığı görüldü. Sıcaktan bunalan bazı turistler ise deniz içerisinde voleybol oynadı.

45 CANKURTARAN GÖREV ALIYOR

Diğer taraftan 9 günlük bayram tatilinde yaşanacak yoğunluk nedeni ile 34 kulede görevlendirilen 1'i kadın 45 cankurtaran, boğulma risklerine karşı tedbirlerini şimdiden aldı. Sabah 09.00'da göreve başlayan cankurtaranlar, akşam 19.00'a kadar görev yapıyorlar. Cankurtaranlar sık sık sahilde devriye gezerek, ellerinde bulunan dürbün ile vatandaşları izleyip, kurallara uymayanları megafon yardımı ile sürekli uyarıyorlar.

Yüzme bilmeyenlerin inadı dünyaca ünlü sahilin tek kadın cankurtaranını bezdirdi

"YÜZME BİLMEYENLER ISRAR EDİP GİDİYORLAR"

Cankurtaranların arasında tek kadın olarak görev yapan Azra Yılmaz (26) da, mesai saatleri içerisinde kuleden vatandaşları izliyor. Kulvar dışarısına çıkan vatandaşları sık sık uyaran Yılmaz'ı en çok bezdiren olay ise yüzme bilmeyen vatandaşların kulvara kadar gitmeye çalışması. 2 yıldır mesleğini severek yaptığını ifade eden Azra Yılmaz, "Mesleğim ile gurur duyuyorum. Bayramdan dolayı çok ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Gerekli olan önlemlerin hepsini aldık. Vatandaşlara tek uyarım; yüzmeyi bilmeyenler kulvar dışına, hatta oraya kadar gitmesinler. Bilenler bile gitmiyor, bilmeyenler ısrar edip gidiyorlar. Sıkıntı oluyor. Bu konuda herkesi uyarıyorum. Her saniye gözlerimiz vatandaşlarımızda. Sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Çok kişiyi uyarıyoruz, el işareti yapıp geri dönüyorlar. Bu biraz bizi üzüyor. Boğulma dışında kayıp çocuk da oluyor. Onları da biz bulup teslim ediyoruz" dedi.

Cahil cesaretli vatandaşlar onu canından bezdirdi! Dünyaca ünlü sahilde görev yapan cankurtaran isyan etti

Konyaaltı Sahili, Antalya, Bayram, Yüzme, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Cahil cesaretli vatandaşlar onu canından bezdirdi! Dünyaca ünlü sahilde görev yapan cankurtaran isyan etti - Son Dakika


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