Çakarlı araca 3 bin 646 TL para cezası - Son Dakika

Eyüpsultan'da çakarları açık vaziyette seyir halinde olan araç sürücüsüne 3 bin 646 TL idari para cezası kesildi.

Eyüpsultan'da D-20 Göktürk Kemerburgaz yolu üzerinde çakarları açık vaziyette seyir halinde olan bir aracın görüntülerinin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmada araç sürücüsünün K.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Çakar tertibatının ön panjur ve arka cam kısmında usulsüz kullanıldığı görülürken, K.G. isimli şahsa toplam 3 bin 646 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca araçta bulunan çakar tertibatının sökülmesi için 1 gün süre ile izin verildi. - İSTANBUL