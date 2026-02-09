Çakmaklı TÜGİAD Ankara Başkanı Seçildi - Son Dakika
Ekonomi

Çakmaklı TÜGİAD Ankara Başkanı Seçildi

Çakmaklı TÜGİAD Ankara Başkanı Seçildi
09.02.2026 15:02
Aykut Çakmaklı, TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı olarak güven tazeledi, derneğin geleceği için vizyonunu paylaştı.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Başkanı Aykut Çakmaklı, yeniden bu göreve seçildi.

TÜGİAD'dan yapılan açıklamaya göre, derneğin Ankara Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu'nu, başkentte gerçekleştirdi.

Bu çerçevede, "Gelecek İçin Birlikte" sloganıyla seçime giren mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Çakmaklı güven tazeledi.

"Ankara'nın aklı, Türkiye'nin gücüdür"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çakmaklı, derneğin 1986 yılında genç iş insanlarının geleceği inşa etmesi gerektiği inancıyla kurulduğunu hatırlattı. Genç iş insanlarına verdiği özgüven, girişimci ruh ve vizyoner bakış açısının derneği güçlü kıldığına işaret eden Çakmaklı, "Bugün TÜGİAD yalnızca Türkiye'de değil, Amerika ve Çin başta olmak üzere, yurt dışı şubeleriyle küresel ekonominin merkezlerinde söz sahibi olan bir yapıdır. TÜGİAD, genç iş insanı için yurt dışına açılan güvenli bir pencere, küresel rekabete dahil olmanın doğru adresidir." ifadelerini kullandı.

Çakmaklı, derneğin üyelerine Amerika'da iş yapma kültürünü, Çin'de üretim ve tedarik zincirlerini, Avrupa'da finans ve ticaret modellerini tanıtan, işbirliği imkanlarının kapısını aralayacak networkü sağlayan bir organizasyon olduğunu aktardı.

Ankara'nın savunma sanayisi ekosistemiyle, kamu aklıyla ve üniversiteleriyle, Türkiye'nin stratejik merkezi olduğuna yürekten inandıklarını vurgulayan Çakmaklı, "Değişimin gerisinde değil, önünde olacağız. Çünkü, Ankara'nın aklı, Türkiye'nin gücüdür. Bu ülkenin genç iş insanları, doğru vizyonla ve doğru birliktelikle, Türkiye'yi küresel rekabette çok daha güçlü bir noktaya taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çakmaklı, TÜGİAD Ankara olarak 40. Yıl Hatıra Ormanı Projesi'ni hayata geçirdiklerini, bu projenin iş dünyasının gelecek nesillere bıraktığı kalıcı bir iz olacağını da belirtti.

"Ankara'dan çıkan bir fikrin, dünyada karşılık bulmaması için sebep yok"

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım ise Türkiye'nin, cesur düşünen ve hızlı karar alan genç iş insanlarına ihtiyacı olduğunu bildirdi. Yerelde güçlü, küreselde akıllı olmanın zorunluluğunun altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ankara'dan çıkan bir fikrin, dünyada karşılık bulmaması için hiçbir sebep yoktur. Avrupa'da güçlendik, Çin'de, Amerika'da şube açtık. Önümüzdeki hedef ise Birleşik Krallık, Orta Doğu, Afrika ve Türk devletleri. Biz G-20 Genç Girişimci İttifakı'nda Avrupa Birliği'ni de temsil ediyoruz. Bu sene G-20 zirvesi ABD'de gerçekleşecek. Biz Genç Girişimciler İttifakı Zirvesi'ni, Viyana'da gerçekleştireceğiz. Bu bizim için çok önemli ve kritik bir eşik."

Genel Kurula, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı ve TED Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve dernek üyeleri katıldı.

Çakmaklı'nın başkanlığındaki, 13. Dönem TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Ekrem Mert Terzioğlu, Egemen Ünal, Hakan Metin, Anıl Can Özdemir, Özkan Arık, Hakan Şahin, Şahan Turan, Turcel Orman, Semih Kayaş, Emre Peker, Özkan Öztürk, Bahadır Eyüboğlu, Umut Özcan, Muzaffer Mutlu, Serel Arslan, Muhammed Yusuf Dündar, Özgür Serhat Altünay, Hüseyin Ateş, Helin Su Barut ve Filiz Erol.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çakmaklı TÜGİAD Ankara Başkanı Seçildi

