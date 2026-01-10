Çal Mağarası'na Ziyaretçi Akını - Son Dakika
Çal Mağarası'na Ziyaretçi Akını

10.01.2026 11:18
Çal Mağarası, 2025'te 178 bin 500 ziyaretçi ağırladı, önceki yıla göre yüzde 4 artış sağladı.

Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çal Mağarası, geçen yıl 178 bin 500 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Düzköy ilçesinde deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikteki Çal Mağarası, 8 milyon yılda oluştuğu tahmin edilen sarkıt ve dikitlerinin yanı sıra üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve küçük gölle bölge turizmine katkı sağlıyor.

Mağara, yer altını keşfe çıkan adrenalin tutkunlarına unutulmaz yolculuk yaşatıyor.

Girişinden 200 metre sonra iki kola ayrılan mağaranın sol bölümünde 150 metrelik yürüyüşün ardından kalkerli arazilerde erime ve çökme sonucu oluşan tava şeklindeki çukurluklar bulunuyor.

Vadide yürüyüş hissi

Mağaranın yaklaşık 400 metrelik yürüyüş yolu olan sağ kolundaki göl ve çağlayan ziyaretçilerine etkileyici güzellikler sunuyor.

Çatlaklar sayesinde dış ortamla hava akışı bulunan, yer altında olmasına rağmen vadide yürüme hissi veren mağaradan geçen derenin derinliği ise mevsimsel olarak değişiyor.

Şu ana kadar 8 kilometre uzunluğuna ulaşılabilen, birçok kısmı halen tam keşfedilemeyen mağarada yaklaşık 1 kilometrelik bölüm gezilebiliyor.

Yıl boyunca açık tutulan, üzerindeki kalesinde çayevi ve yöre mutfağıyla da farklı imkanlar sağlayan Çal Mağarası, 2025'te 178 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı.

"Önceki seneye göre yüzde 4 artış var"

Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, AA muhabirine, ilçenin yaylaları, akarsu ve gölleriyle insanları her mevsim misafir ettiğini söyledi.

İlçenin özellikle yaz döneminde ziyaretçi akınına uğradığını belirten Çelenk, "Mağaramız dünyanın en uzun iki mağarasından biridir. Dolayısıyla dünyanın dikkatini çeken bir yerdir. Geçen sene için 178 bin 500 kayıtlı ziyaretçimiz oldu. Önceki seneye göre yüzde 4 artış var. Bu da bizi memnun ediyor." dedi.

Çelenk, ilçenin turizmden aldığı payı artırmak için çalıştıklarını, bu yönde bir turizm master planı da hazırlandığını dile getirdi.

Çalışmalarla Çal Mağarası'nın turizmde ön plana çıktığını vurgulayan Çelenk, "Yayla turizmi konusunda da yaylalarımızın hepsi güzel, hepsi harika. 2026'nın 2025'ten daha bereketli olacağını düşünüyoruz. Çalışmalarımız o yönde." diye konuştu.

Çelenk, Çal Mağarası'nın etrafını kapsayan projenin de şu an kabul aşamasında olduğuna dikkati çekerek, "İnsanların geliş gidişini, araç trafiğini, park konusunu, sorun varsa da onları ortadan kaldırma noktasında çalışma yapıyoruz. Bu sene inşallah meyvelerini almış, sonuçlarını görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Çal Mağarası'nın bulunduğu noktada 16 yıldır işletmecilik yapan Metin Demir de geçen yılki ziyaretçi sayısından memnun olduklarını belirterek, "Geçen sene daha çok Orta Doğu'dan gelenler oldu. Bu sene beklentimiz biraz daha farklı. Çin'den ve Kafkasya'dan gelecek turistleri de bekliyoruz. Ziyaretçi sayımız 200 binin üzerine çıkar diye düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

