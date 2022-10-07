Cemaatin yakaladığı hırsızlar, çaldıkları kapıları camiye kadar taşıdı - Son Dakika
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Cemaatin yakaladığı hırsızlar, çaldıkları kapıları camiye kadar taşıdı

07.10.2022 11:01
Cemaatin yakaladığı hırsızlar, çaldıkları kapıları camiye kadar taşıdı

ANTALYA'da 2 hırsızlık şüphelisi, cami tuvaletinin 2 kapısını çaldı.

ANTALYA'da 2 hırsızlık şüphelisi, cami tuvaletinin 2 kapısını çaldı. Bisikletle giden hırsızları hurdacıya kadar takip ederek yakalayan cemaat, kapıları tekrar eski yerine kadar taşıttı. Şüpheliler, caminin girişine kapıları bırakıp, kaçtı.

Olay, dün Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'ndeki Eyüp Sultan Camii'nde meydana geldi. Önceden yapılan hırsızlıklar nedeniyle kapalı tutulan caminin tuvaletine, çıkardıkları mermer blokun boşluğundan giren 2 şüpheli, içerideki plastik 2 kapıyı söktü. Kapıları çalan şüpheliler, hurdacıya satmaya götürürken, durumu fark eden cemaat de imam ve müezzine bildirdi. Cemaat ve cami görevlileri, 2 hırsızlık şüphelisini hurdacıya kadar takip edip, yakaladı. Görevliler, şüphelilere, çaldıkları kapıları camiye kadar taşıttı. Görevlilerden önce gelen 2 şüpheli, kapıları caminin önüne bırakarak kaçtı.

Olay sonrası polisi arayan müezzin Yücel Eroğlu, yardım istedi ancak yapılan araştırmaya rağmen 2 şüpheli bulunamadı. Hırsızlar yüzünden camide huzurun kalmadığını söyleyen Eroğlu, "Önce camimin giriş kapısını daha sonra tuvalet kapıları ve kablolar derken, geçen gürlerde paratoner çalındı. Ne yapsak hırsızlarla baş edemedik. Bugün ise kapıları götürürken fark ettik. Hurdacının önünde yakaladık. Buraya kadar getirdikten sonra bırakıp kaçtılar" dedi.

Cemaatten Ali Laçin ise caminin, hırsızların hedefinde olduğunu belirterek, "Sürekli bir şeylerimizi çalıyorlar. Son olarak kapıları götürürken gördüm. Hemen peşine düşüp kapıları camiye kadar taşıttırdık ancak kaçıp kurtuldular" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Eyüp Sultan Camii, Cemaat, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemaatin yakaladığı hırsızlar, çaldıkları kapıları camiye kadar taşıdı - Son Dakika

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