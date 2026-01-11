Çaldıran'da Kamyonet Yangını - Son Dakika
Çaldıran'da Kamyonet Yangını

11.01.2026 17:51
Van'ın Çaldıran ilçesinde seyir halindeki kamyonet yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Van'ın Çaldıran ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kapalı kasa kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran-Van kara yolu üzerinde bulunan Ayrancılar Mahallesi civarında meydana geldi. 61 HG 594 plakalı Citroen Nemo marka kapalı kasa kamyonetle seyir halindeyken motorundan dumanların çıktığını gören sürücü H.D., aracı kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, kamyonetin motor kısmı ile ön konsolda büyük çapta maddi zarar oluştu. - VAN

Kaynak: İHA

